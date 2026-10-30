حمدان بن محمد يحضر أفراح القعود والسبوسي

حضر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالله جمعة القعود، أمس، في دبي، بمناسبة زفاف نجله محمد، على كريمة أحمد محمد بن ريد السبوسي.

وهنأ سموّه العريس وذويه، متمنياً له حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.