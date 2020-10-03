نقل ترامب إلى المستشفى العسكري "والتر ريد"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قالت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب غادر البيت الأبيض إلى المستشفى العسكري "والتر ريد" في واشنطن، مضيفة أنه سيعمل من مركز "والتر ريد" خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت ماكناني أن الأطباء طلبوا نقل ترامب إلى المستشفى للتمكن من علاجه بشكل فوري في حال احتاج إلى ذلك

وأضافت أن نقل الرئيس الأميركي إلى جناح خاص بمركز "والتر ريد" لعدة أيام كإجراء احترازي.

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