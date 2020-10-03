ميركل: أصعب أشهر جائحة «كورونا» لم تأتِ بَعْدُ

المصدر: بروكسل ■رويترز

قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، في مؤتمر صحافي، أمس، في بروكسل، إن أحدث بيانات عن إصابات فيروس كورونا مقلقة. وأضافت أن أسوأ أشهر في الجائحة لم تأت بعد.

وتابعت قائلة «الجميع قلقون من أن أعداد الإصابات في زيادة.. الجميع يعلمون أن أصعب أشهر لم تأت بعد».

وأعادت قيود «كورونا» المشددة إلى ذهن المستشارة الألمانية حياتها في (ألمانيا الشرقية) السابقة.

وقالت ميركل في مقابلة: «طفولتي وشبابي كانا حاضرين للغاية بالنسبة لي في تلك اللحظة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news