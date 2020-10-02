نيويورك تايمز: ظهور أعراض طفيفة لكورونا على ترامب
ظهرت على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعراضا طفيفة لفيروس كورونا المستجد، بما في ذلك ما يوصف بأنه "أعراض شبيهة بأعراض نزلة البرد"، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم الجمعة نقلا عن مصدرين.
وذكر التقرير أن الرئيس نظم حملة لجمع التبرعات مع أنصاره في نيوجيرسي أمس الخميس حيث بدا "خاملا".
وأضاف التقرير أن البيت الأبيض يدرس بث خطاب وطني محتمل أو بيان مسجل بالفيديو.
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