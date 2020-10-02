نيويورك تايمز: ظهور أعراض طفيفة لكورونا على ترامب

المصدر: واشنطن-د ب أ

وذكر التقرير أن الرئيس نظم حملة لجمع التبرعات مع أنصاره في نيوجيرسي أمس الخميس حيث بدا "خاملا".

وأضاف التقرير أن البيت الأبيض يدرس بث خطاب وطني محتمل أو بيان مسجل بالفيديو.

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