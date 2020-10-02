ترامب يلغي تجمعا انتخابيا في فلوريدا بعد إصابته بكورونا

قال البيت الأبيض صباح الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب، ألغى التجمع الانتخابي الذي كان مقررا الجمعة في فلوريدا بعد ثبوت إصابته والسيدة الأولى بفيروس كورونا المستجد.

ويعقد ترامب المرشح لولاية ثانية عن الحزب الجمهوري، تجمعات في مختلف الولايات في إطار حملته الانتخابية تحسبا للانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر القادم.

ويسابق ترامب على كرسي الرئاسة، جو بايدن، نائب الرئيس السابق باراك أوباما، ممثلا عن الحزب الديمقراطي.

وكان من المقرر أن يعقد ترامب تجمعه مساء الجمعة بداية من الساعة 7 مساءً.

وقام ترامب، الذي يخضع الآن للعزل في البيت الأبيض، الأسبوع الماضي بزيارة إلى جاكسونفيل في إطار حملته الانتخابية، ثم توقف في ميامي حيث يعمل على جذب الناخبين في هذه الولاية المتأرجحة نتائجها بين الديمقراطيين والجمهوريين.

وقال طبيب ترامب إن الرئيس وزوجته بخير حاليا، وإنهما ينويان الخضوع للحجر الصحي في البيت الأبيض إلى أن يشفيا.

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