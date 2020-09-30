محمد بن زايد : تمنياتي لأخي الشيخ نواف الأحمد التوفيق والسداد في قيادة الكويت الشقيقة

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بمناسبة تنصيبه أميرا لدولة الكويت الشقيقة.

وقال سموه في تغريدة هبر حسابه على "تويتر" تمنياتي لأخي الشيخ نواف الأحمد الصباح بالتوفيق والسداد في قيادة الكويت الشقيقة نحو مزيد من التقدم والرخاء، وبإذن الله ستظل الكويت كعهدها دائماً رمزاً للوفاق والخير والقيم السامية في المنطقة والعالم.

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