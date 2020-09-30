عقوبات أميركية تستهدف أفرادا و13 كيانا في سورية

المصدر: واشنطن - رويترز

قالت وزارة الخزانة الأميركية على موقعها الإلكتروني إن الولايات المتحدة فرضت اليوم الأربعاء جولة جديدة من العقوبات المتعلقة بسورية، تستهدف هذه المرة ستة أفراد و13 كيانا.

وشملت العقوبات الأميركية الفيلق الخامس في القوات السورية، وقائد الفيلق.

وأعلنت الخارجية الأميركية أن العقوبات لا تستهدف التجارة والأنشطة الإنسانية في سورية

وتسعى واشنطن للضغط على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد للعودة إلى المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة والتوصل إلى نهاية للحرب الأهلية التي بدأت قبل حوالي عشر سنوات.

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