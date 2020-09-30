فرنسا تنفي حدوث انفجار في باريس.. وتقول "مقاتلة اخترقت جدار الصوت"

المصدر: باريس - وام

نفت السلطات الفرنسية الأنباء الصحافية التي نشرتها بعض وسائل الإعلام بشأن وقوع انفجار وسط باريس، مؤكدة أن الأمر يتعلق بمقاتلة حربية اخترقت حاجز الصوت.

وذكرت محافظة باريس - في بيان عاجل لها - الصوت القوي الذي سمع في باريس وضواحيها لا يتعلق أبداً بحدوث انفجار وسط العاصمة الفرنسية، الأمر يتعلق بمقاتلة حربية اخترقت حاجز الصوت.

وسمع صوت انفجار قوي في العاصمة الفرنسية عند منتصف النهار بالتوقيت الفرنسي، بلغت أصداؤه الضواحي الباريسية، وتسبب في تهشم زجاج نوافذ في بعض البنايات السكنية، ما جعل بعض وسائل الإعلام تتحدث عن وقوع انفجار.

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