المدارس الابتدائية في باكستان تستأنف الدراسة اليوم

المصدر: إسلام أباد - د.ب.أ

أعلنت الحكومة الباكستانية، أمس، السماح للمدارس الابتدائية باستئناف الدراسة اعتباراً من صباح اليوم، بعد إعادة النظر في وضع مرض «كوفيد-19» الناتج عن فيروس كورونا المستجد في البلاد.

ونقلت شبكة «جيو نيوز» التلفزيونية الإخبارية عن وزير التعليم الاتحادي، شفقت محمود، قوله بعد حضوره اجتماعاً في مركز عمليات القيادة الوطني، إن قرار إعادة فتح المدارس تم اتخاذه بالإجماع.

وطمأن وزير التعليم أولياء أمور الطلبة بأن الحكومة اتخذت الإجراء بعد أن قامت ببحث وتفتيش دقيقين.

وتم استئناف العمل في الجامعات والكليات وطلاب الصفين التاسع والعاشر، في 15 سبتمبر الجاري، بينما عاد طلاب الصفوف السادس والسابع والثامن إلى الفصول الدراسية في 22 من الشهر نفسه، بعد توقف استمر لمدة ستة أشهر.

من ناحية أخرى، أشارت أحدث إحصاءات جامعة «جونز هوبكنز» إلى ارتفاع أعداد الاصابات بالفيروس في باكستان إلى 311 ألفاً و516 حالة، بينما بلغ عدد حالات الوفاة المرتبطة بالفيروس 6474 حالة.

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