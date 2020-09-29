وزير الدفاع الإسرائيلي في ذكرى حرب 1973: «تمت مباغتتنا مرة أخرى»

المصدر: القدس - د. ب. أ

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في حفل تأبيني لقتلى إسرائيل في حرب أكتوبر عام 1973 إنه تمت مباغتة إسرائيل على حين غرة مرة أخرى، وهذه المرة بجائحة كورونا.

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عنه القول:«يجب أن نعترف بصدق، هذه المرة أيضا لم نكن مستعدين». وكانت حرب عام 1973 قد بدأت بهجوم مفاجئ في 6 أكتوبر 1973 م «يوم كيبور» (يوم الغفران)، وهو أقدس يوم في التقويم اليهودي.

وأضاف:«هذه المرة أيضا، الثمن الذي ندفعه في حياة الإنسان باهظ جدا. ولكن هذه المرة، سننتصر- وسنفعل ذلك عندما يتحد الجميع في هذا الجهد.»

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