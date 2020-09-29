مصرع 5 من أسرة واحدة بحادث مروري في مصر

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

لقي 5 مصريين من أسرة واحدة مصرعهم، وأصيب 5 آخرون، إثر حادث تصادم ميكروباص وسيارة نقل أعلى الطريق الدائرى.

وقالت الشرطة المصرية إن غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، تلقت بلاغا من الأهالى بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الدائرى بالقرب من كافور المعادى، وأمر مساعد الوزير للمرور اللواء محمود عبد الرازق، بانتقال رجال المرور إلى المكان، وتم رفع حطام الحادث بالكامل، ونقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى.



وانتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام السائقين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

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