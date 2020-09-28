الوزير اللبناني السابق جبران باسيل يعلن إصابته بـ «كورونا»

المصدر: بيروت - د.ب.أ

أصدر المكتب الإعلامي لرئيس «التيار الوطني الحر»، النائب اللبناني جبران باسيل، إصابته بفيروس «كورونا». وجاء في البيان أن الوزير السابق وصهر الرئيس ميشال عون «اكتشف أنه مصاب بفيروس (كورونا)، وقد استكمل كل الفحوص اللازمة ليتبين أن حجم الإصابة لايزال منخفضاً ومقبولاً».

ولفت البيان إلى أن باسيل وجّه بإصدار البيان «لإبلاغ كل من خالطهم أخيراً، وللاعتذار منهم لعدم معرفته بالأمر قبل ذلك».

وأضاف البيان أن «باسيل سيتابع عمله كالمعتاد من خلال الوسائل التقنية».

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