أرمينيا تعلن الأحكام العرفية والتعبئة العامة وسط نذر حرب مع أذربيجان

المصدر: يريفان - د ب أ

أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم الأحد، الأحكام العرفية والتعبئة العامة، وذلك إثر وقوع اشتباكات عنيفة مع أذربيجان في إقليم ناجورنو كاراباخ المتنازع عليه.

ونقلت وكالة الأنباء الأرمينية عنه القول إن القرار دخل حيز التنفيذ بعد نشره.

وتبادلت أذربيجان وأرمينيا اليوم الاتهامات بشن هجمات عبر "خط التماس" بينهما.

وقال جيشا البلدين إن معارك عنيفة اندلعت في إقليم ناجورنو كاراباخ المتنازع عليه في جنوب القوقاز بين الجارتين.

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