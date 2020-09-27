«كورونا» يطيح بوزيرة الصحة في ولاية فيكتوريا الأسترالية

المصدر: سيدني - د.ب.أ

استقالت وزيرة الصحة في ولاية فيكتوريا الأسترالية من منصبها أمس، بعد تعرض طريقة تعاملها مع تفشي فيروس كورونا المستجد في الولاية، وهو الأسوأ في أستراليا، لانتقادات وخضوعها للتحقيق.

وأصدرت جيني ميكاكوس بياناً أكدت فيه استقالتها، بعد يوم من تقديم رئيس وزراء ولاية فيكتوريا دانيال أندروز أدلة لإجراء تحقيق وألقى باللوم الجزئي على الوزيرة.

وقالت ميكاكوس «في ضوء بيان رئيس الوزراء.. أعتقد أنني لا أستطيع الاستمرار في الخدمة في حكومته».

وأضافت «أشعر بخيبة أمل لتقويض نزاهتي».

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