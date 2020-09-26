الهند تتعهد بتسخير طاقتها لإنتاج اللقاح ضد "كورونا"

المصدر: نيويورك - رويترز

تعهد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في الأمم المتحدة اليوم السبت بأن تُسخّر بلاده طاقتها في إنتاج لقاح فيروس كورونا لمساعدة العالم على محاربة الفيروس.

وقال مودي في كلمة معدة سلفا للجمعية العامة للأمم المتحدة: "باعتبارنا أكبر بلد منتج للقاح في العالم أود أن اطمئن المجتمع الدولي اليوم، ستُسخر الهند طاقتها في إنتاج وتوزيع اللقاح لمساعدة كل الإنسانية في محاربة هذه الأزمة".

وأوضح مودي أن الهند تتقدم في المرحلة الثالثة من التجارب العلاجية وستساعد كل الدول في تعزيز طاقاتها التخزينية لتوزيع اللقاحات.

وكان رئيس الوزراء الهندي قال في أغسطس الماضي إن الهند مستعدة للبدء في إنتاج واسع النطاق للقاحات فيروس كورونا بمجرد حصولها على موافقة الخبراء.

وسجلت الهند، وهي ثاني أكبر دول العالم تعدادا للسكان بعد الصين، أكثر من 5.8 مليون حالة إصابة بالفيروس لتحتل المركز الثاني عالميا في الإصابات بعد الولايات المتحدة كما سجلت أكثر من 90 ألف حالة وفاة.

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