روسيا تسجل 169 حالة وفاة و7523 إصابة جديدة بـ"كورونا"

المصدر: موسكو-وام

سجلت روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفاعا كبيرا في حالات الوفيات وعدد الاصابات الجديدة بفيروس "كورونا" المستجد فوق مستوى 7000 في أعلى حصيلة منذ 3 أشهر.

وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - أنه تم تسجيل 169 حالة وفاة و7523 إصابة جديدة بالفيروس لتبلغ حصيلة ضحايا كورونا 20225 حالة وفاة ويرتفع عدد الإصابات إلى مليون و143 الفا و571 إصابة منذ بداية الجائحة مع تماثل 6004 مرضى للشفاء خلال اليوم الماضي، ليصبح مجموع المتعافين 940150 شخصا وبقاء 183196 حالة نشطة.

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