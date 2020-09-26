تحذيرات من زيادة الإصابات بـ"كورونا" في كاليفورنيا

المصدر: كاليفورنيا - د ب أ

ذكر مسؤول بارز بقطاع الصحة في ولاية كاليفورنيا الأميركية أن الولاية تشهد مؤشرات أولية لزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا وزيارات غرف الطوارئ بعد عدة أسابيع من التحسن، حيث تشير التوقعات إلى أن نقل الأشخاص إلى المستشفيات ربما يزيد بنسبة 89% خلال شهر، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم السبت.

وقال وزير الصحة والخدمات البشرية في ولاية كاليفورنيا، مارك جالي في بيان أمس الجمعة إن بعضا من حالات الإصابة ربما ترتبط بزيادة في حالات الإصابة في عيد العمال، الذي تم الاحتفال به مطلع الأسبوع الماضي.

وأضاف أنه يوجه تحذيرا بشكل مبكر عن زيادة محتملة في الحالات، مع إعادة فتح الشركات واقتراب موسم الإنفلونزا.

وتابع: "يجب ألا نتهاون حقا كما فعلنا أوائل الصيف".

وكانت ولاية كاليفورنيا قد سجلت تقدما كبيرا في مواجهة التفشي، حيث كانت عمليات نقل الأشخاص إلى المستشفيات ومعدلات الاختبار الإيجابية للفيروس الأقل منذ بدء الوباء.

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