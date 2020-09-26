باكستان تسجل 566 حالة إصابة جديدة بكورونا و7 حالات وفاة

المصدر: إسلام آباد - د.ب.أ

سجلت باكستان اليوم السبت 566 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 309 آلاف و581، طبقاً لما ذكرته شبكة "جيو نيوز" التلفزيونية الباكستانية اليوم.

كما سجلت البلاد أيضاً سبع حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 6451.

وقال المساعد الخاص لرئيس الوزراء حول الصحة، فيصل سلطان، أمس الجمعة، إن المسافرين الدوليين القادمين إلى باكستان اعتباراً من الخامس من أكتوبر المقبل سيتطلب خضوعهم لاختبار "بي.سي.آر" لإثبات خلوهم من فيروس كورونا.

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