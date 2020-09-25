باريس.. إصابة أربعة أشخاص في هجوم بسكين

أصيب أربعة أشخاص بجروح، اثنان منهم في حالة خطرة، في هجوم بسكاكين، الجمعة، قرب المكاتب السابقة لمجلة شارلي إيبدو الفرنسية الساخرة في باريس.

وقالت شرطة باريس أن شخصين مشتبه بهما لاذا بالفرار، قبل أن تعلن مصادر لوكالة فرانس برس اعتقال أحدهما.

وتأتي حادثة الطعن بموازاة جلسات محاكمة في باريس لشركاء مفترضين لمنفذي الهجوم على شارلي إيبدو في يناير 2015 والذي أودى بحياة 12 شخصا.

وأدت سلسلة الاعتداءات التي شهدتها فرنسا منذ 2015 إلى مقتل 258 شخصا. وما زال مستوى التهديد الإرهابي "مرتفعا جدا" بعد خمس سنوات من ذلك كما تقول وزارة الداخلية.

وأعلنت الشرطة أنها استقدمت تعزيزات أمنية وأقفلت الحانات والمدارس وحضانات الأطفال وباشرت عمليات بحث ودهم بحثا على المشتبه بهم.