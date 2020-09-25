إصابات فيروس كورونا في الهند تقفز إلى 5.82 مليون حالة

المصدر: يودلهي -وام

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند إلى 5.82 مليون بعدما سجلت 86052 حالة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة اليوم تسجيل 1141 وفاة بسبب مرض كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 92290.

وتعد الهند صاحبة ثاني أعلى عدد من الإصابات عالميا بعد الولايات المتحدة التي تجاوز عدد الإصابات لديها سبعة ملايين أمس.

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