4 قتلى في تحطم طائرة لتهريب المخدرات في غواتيمالا

لقي أربعة أشخاص مصرعهم في تحطّم طائرة في غواتيمالا كانت في رحلة لتهريب مخدّرات بين فنزويلا والمكسيك، حسبما أعلنت السلطات القضائية الغواتيمالية، يوم الخميس.

وقالت شرطة مكافحة المخدّرات في غواتيمالا في بيان: إنّ الطائرة تحطّمت ليل الثلاثاء، في منطقة نائية تقع على بُعد 130 كلم شمال العاصمة غواتيمالا.

وأضافت أنّ الطائرة أقلعت من مدينة كويرنافاكا المكسيكية (80 كلم جنوب العاصمة مكسيكو) عائدة إلى فنزويلا، وكانت تحلّق بشكل غير قانوني في الأجواء الغواتيمالية.

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