تحذيرات من المعلومات المضللة عن «كورونا»

المصدر: نيويورك - د.ب.أ

حذرت وكالات تابعة للأمم المتحدة من الضرر الذي تحدثه المعلومات المضللة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ووكالات أخرى في بيان مشترك، إن «المعلومات المضللة تتسبب في فقدان الأرواح. من دون الثقة المناسبة والمعلومات الصحيحة لن تحقق حملات التطعيم أهدافها، وسيستمر الفيروس في الانتشار».

وقالت الهيئات الأممية إن المعلومات المضللة تضخم خطاب الكراهية وتعزز من خطر اندلاع صراعات وحدوث انتهاكات حقوقية، وتهدد آفاق تقدم الديمقراطية. ودعت المنظمات دول العالم إلى وضع وتنفيذ خطط عمل لتعزيز الترويج للمعلومات الدقيقة ومنع انتشار المعلومات الخاطئة.

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