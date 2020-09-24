أميركيون يستقبلون ترامب بصيحات السخرية والاستهجان

المصدر: واشنطن - رويترز

استُقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب بصيحات السخرية والاستهجان، اليوم الخميس، أثناء زيارته لنعش قاضية المحكمة العليا الأميركية الراحلة روث بادر جينسبرج الملفوف بعلم الولايات المتحدة خارج مقر المحكمة، من قبل حشد كان مجتمعا لتكريم القاضية الليبرالية.

ووقف ترامب، وهو يرتدي كمامة سوداء بصحبة زوجته ميلانيا، قريبا من النعش في مبنى المحكمة الرخامي وسط صيحات الاستهجان وهتافات تقول "صوتوا لخروجه!" من البيت الأبيض، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية المرتقبة في الثالث من نوفمبر المقبل.

وكان ترامب الذي ينتمي للحزب الجمهوري، والذي عين بالفعل قاضيين في المحكمة العليا منذ توليه الرئاسة عام 2017، قد قال في وقت سابق إنه سيكشف يوم السبت عن أحدث اختيار له لشغل منصب جينسبرج (87 عاما) بعد مرور أسبوع على وفاتها في 18 سبتمبر.

وأدى قرار ترامب بالمسارعة لتعيين خلف لجينسبرج قبل أقل من شهرين من الانتخابات إلى إشعال معركة قوية بين الجمهوريين والديمقراطيين وإعادة رسم مضمار السباق، في الوقت الذي يسعى فيه لإعادة انتخابه في أجواء وباء فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 200 ألف شخص في الولايات المتحدة وأصاب الاقتصاد بالشلل.

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