الفصائل الفلسطينية تتفق على إجراء انتخابات خلال ستة أشهر

المصدر: رام الله - رويترز

اتفقت الفصائل الفلسطينية على إجراء انتخابات خلال ستة أشهر وذلك في أحدث محاولة لإنهاء صراع داخلي مستمر منذ أكثر من عشرة أعوام بين حركة فتح التي ينتمي إليها الرئيس محمود عباس وبين حركة حماس.

وقال المسؤول في حركة حماس، سامي أبو زهري: "هناك اتفاق مبدئي بين الجانبين على إجراء انتخابات خلال فترة ستة أشهر".

وأكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، الاتفاق وقال إن عباس سيصدر مرسوما بموعد التصويت.

وتابع: "أجرينا حوارا وطنيا استراتيجيا مكثفا في القنصلية الفلسطينية في إسطنبول، وتوصلنا لرؤية واضحة لآليات بناء الشراكة الوطنية من خلال انتخابات وفق التمثيل النسبي، تبدأ بانتخابات المجلس التشريعي، ثم الرئاسية، وأخيرا المجلس الوطني، حيث نستطيع الانتخاب، وبالتوافق حيثما لا نستطيع".

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