نائب رئيس وزراء إيرلندا في العزل لاختلاطه بحالة مصابة بـ «كورونا»

المصدر: دبلن - د.ب.أ

أعلن نائب رئيس وزراء إيرلندا ورئيس الوزراء السابق ليو فارادكار أمس، أنه سيعمل عن بُعد، عقب اختلاطه بشخص مصاب بفيروس كورونا المستجد. وقال فارادكار إن اختبار فيروس كورونا الذي خضع له جاءت نتيجته سلبية، ولكنه سيحد من تحركاته وفقاً لإرشادات الصحة العامة. وأضاف في بيان نشرته شبكة آر تي إي «ليست هناك تداعيات بالنسبة لأي شخص خالطني»، وأوضح «أنا بصحة جيدة وأعمل من المنزل».

وجاءت هذه الأنباء بعد يوم من إعلان وزير المالية باسكال دونوهو، أنه سيخضع للعزل الذاتي عقب أن خالط وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، الذي أعلن إصابته بفيروس كورونا يوم الجمعة الماضي.

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