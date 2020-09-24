إصابات «كورونا» تعود إلى الارتفاع في الهند

المصدر: نيودلهي - وكالات

ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الهند مرة أخرى أمس، بعد يوم من انخفاضها إلى أدنى مستوى لها في نحو شهر. وأظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل 83347 حالة جديدة و1085 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتشهد الهند، التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة تقريباً، أعلى حصيلة يومية للإصابات بـ«كورونا» في العالم، حيث تصارع الخدمات الصحية المنهكة للسيطرة على تفشي الجائحة.

ويأتي إجمالي الإصابات في الهند، الذي بلغ 5.6 ملايين حالة، في المرتبة الثانية على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة، وتوفي أكثر من 90 ألف هندي جراء الفيروس.

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