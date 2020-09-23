ترامب يحذر من 2.5 مليون وفاة في الولايات المتحدة بسبب كورونا

المصدر: واشنطن - د ب أ

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من إمكانية تسجيل 2.5 مليون وفاة في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا، مع تخطي بلاده حاجز الـ 200 ألف وفاة.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض عندما سئل عن عدد الوفيات: "أعتقد أنه أمر مخز، إذا لم نتصرف بالشكل الصحيح، فيسكون لدينا 2.5 مليون وفاة".

وأضاف: "كان ينبغي على الصين أن توقف ذلك عند حدودها".

وتجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة 200 ألف شخص حتى أمس الثلاثاء، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

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