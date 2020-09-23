فرنسا.. إصابات "كورونا" تتجاوز 10 آلاف للمرة السادسة في 12 يوما

المصدر: باريس - رويترز

سجلت فرنسا مرة أخرى أكثر من عشرة آلاف إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة للمرة السادسة في 12 يوما.

وأعلنت وزارة الصحة عن 10008 حالة جديدة يوم الثلاثاء، مقارنة مع 5298 يوم الاثنين و10569 يوم الأحد، ولكن أقل من 13498 حالة يوم السبت. ورفعت الحالات الجديدة العدد الإجمالي إلى 468069.

كما أفادت الوزارة بأن عدد الوفيات ارتفع إلى 31416، بعد تسجيل 78 حالة جديدة، مقارنة بمتوسط أسبوعي يبلغ 60 حالة في اليوم.

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