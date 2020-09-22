مصدر أمني مصري: "الإخوان" يروجون الشائعات والأكاذيب

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية ما تم إذاعته بإحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية وزعمت خلاله حدوث اشتباكات بين قوات الشرطة وعدد من المواطنين بمدينة منفلوط بأسيوط.

وأكد المصدر بحسب بيان لوزارة الداخلية المصرية أن "ما تم ترديده من مزاعم في هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً ويأتي في إطار نهج الأبواق الإعلامية الموالية للجماعة الإرهابية لترويج الشائعات والأكاذيب بهدف إثارة الرأى العام".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news