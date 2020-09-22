نيوزيلندا تبحث عن مصدر غامض لإصابة جديدة بـ «كوفيد-19»

المصدر: ولنغتون - د.ب.أ

قال مسؤولو الصحة في نيوزيلندا أمس، إنهم ما زالوا يبحثون عن مصدر إصابة رجل ثبت إصابته بـ«كوفيد-19» بعد أن قضى أسبوعين في عزلة. وقال المدير العام للصحة في نيوزيلندا آشلي بلومفيلد، لوسائل الإعلام، إن الرجل عاد إلى نيوزيلندا من الهند في 27 أغسطس وأكمل عزله الإلزامي في كرايستشيرش. وعاد بعد ذلك إلى منزله في أوكلاند، قبل ظهور الأعراض وإيجابية اختبار «كوفيد-19» في 18 سبتمبر. وقال بلومفيلد إن المسؤولين «منفتحو الذهن» بشأن مصدر العدوى.

وتابع «يمكن أن يكون قد أصيب في الهند قبل مغادرته وكانت لديه فترة طويلة وغير عادية من احتضان الفيروس. هذا نادر لكن يمكن أن يحدث».

وأوضح أنه من المحتمل أيضاً أن يكون الرجل قد أصيب بالفيروس أثناء الرحلة إلى نيوزيلندا، في منشأة العزل، أو على متن الرحلة إلى أوكلاند.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news