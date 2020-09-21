10 إصابات جديدة في الصين

المصدر: بكين - رويترز

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أمس، تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أول من أمس، نزولاً من 14 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج، مضيفة أنها رصدت أيضاً 21 حالة جديدة خالية من الأعراض، وذلك مقابل 24 حالة في اليوم السابق.

ولا تسجل الصين حالات العدوى الخالية من الأعراض إصابات مؤكدة بالفيروس.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بـ«كورونا» في الصين حالياً 85 ألفاً و279، في حين لايزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4634.

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