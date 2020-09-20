عقوبات أميركية على 24 كيانا وشخصا مرتبطين بالأسلحة الإيرانية

المصدر: واشنطن - رويترز

قال مسؤول أميركي كبير إن الولايات المتحدة ستفرض يوم الاثنين عقوبات على أكثر من 24 شخصا وكيانا شاركوا في البرامج النووية والصاروخية والأسلحة التقليدية الإيرانية، مما يعزز عقوبات الأمم المتحدة على طهران والتي تقول واشنطن إنها استأنفتها رغم اعتراض الحلفاء والخصوم.

وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه إن إيران قد تملك ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة نووية بحلول نهاية العام وإنها استأنفت التعاون في مجال الصواريخ طويلة المدى مع كوريا الشمالية التي تملك أسلحة نووية.

ولم يقدم المسؤول أدلة تفصيلية فيما يتعلق بأي من هذين التأكيدين.

وتتفق العقوبات الجديدة مع محاولة الرئيس دونالد ترامب للحد من النفوذ الإقليمي.

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