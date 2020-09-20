الجيش اللبناني يعثر على كمية من المفرقعات في مرفأ بيروت

المصدر: بيروت ■رويترز

قال الجيش اللبناني إنه عثر على 1.3 طن من المفرقعات، أثناء بحث في مرفأ بيروت، الذي دمره الشهر الماضي انفجار هائل، ناجم عن تخزين سيئ لكمية كبيرة من المواد الكيماوية.

وقال الجيش، في بيان على موقعه الإلكتروني، أول من أمس «في إطار أعمال الكشف والمسح، التي تقوم بها وحدات الجيش في مرفأ بيروت، تم العثور على 1320 كيلوغراماً من المفرقعات، موضبة في 120 علبة كرتونية، ومخزنة في أحد العنابر». وأضاف: «وعلى الفور، قام عناصر فوج الهندسة بإزالتها، حيث تم إتلافها والتخلص منها». ودمر الانفجار الضخم، في الرابع من أغسطس، المرفأ وجزءاً من وسط بيروت، وراح ضحيته ما لا يقل عن 190 شخصاً.

وألقيت باللائمة في انفجار المرفأ على تخزين 2750 طناً من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار، في ظروف سيئة منذ سنوات.

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