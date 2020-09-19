ترامب يعد بتوفير 100 مليون جرعة من لقاح كورونا قبل نهاية العام

وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة بأنّ 100 مليون جرعة من لقاحات مضادة لكوفيد-19 ستكون قد صنّعت قبل نهاية العام، مشيراً إلى أنّ عدداً يكفي منها لـ330 مليون أميركي سيكون متوفراً بحلول ابريل، وفقا لما جاء في موقع "العربية".



وقال في البيت الأبيض "سيكون لدينا 100 مليون جرعة قبل نهاية العام، ثم أكثر بكثير على الأرجح، مئات ملايين الجرعات ستكون متوفرة كل شهر، وسيكون لدينا ما يكفي من الجرعات لكل الأميركيين بحلول إبريل".

وأضاف ترمب أن نظرية منافسه الديمقراطي جو بايدن بشأن اللقاح ضرب من الحماقة، مؤكدا أن آلاف الأطباء يعملون على تطوير اللقاح في أميركا.

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