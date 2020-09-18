13215 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فرنسا خلال 24 ساعة

المصدر: باريس - وام

سجّلت فرنسا 13 ألفا و215 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، في رقم قياسي جديد منذ بدء حملة فحوص طبية واسعة النطاق في فرنسا.

وحسب إحصاءات نشرتها مديرية الصحة العامة الفرنسية اليوم تم نقل 3626 شخصا إلى المستشفيات في الأيام السبعة الأخيرة، بزيادة 403 عن الرقم المعلن مساء أمس ومن بين هؤلاء 571 يخضعون للعناية المركزة.

كما تم تسجيل 123 حالة وفاة جديدة ، لتصل حصيلة ضحايا الفيروس إلى 31249 شخصا.

ولم يطرأ تغيّر على معدّل الحالات الإيجابية "عدد الأشخاص الذين تكتشف إصابتهم مقارنة بإجمالي الخاضعين للفحوص"، واستقر عند 5.4%.

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