غرامات باهظة والسجن لمخالفي إجراءات مكافحة كورونا في الأردن

أعلن الأردن أمس الخميس، فرض أحكام بالسجن لمدة تصل إلى عام على كل من ينظم حفلات زواج أو بيوت العزاء أو تجمعات اجتماعية يحضرها أكثر من 20 شخصا، وذلك في أحدث إجراءات تهدف إلى احتواء تفشي فيروس كورونا.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، في مؤتمر صحفي، مساء امس، إن الأوامر الأخيرة، سيتم تنفيذها بصرامة.

وأضاف: ”أمر الدفاع الجديد يأتي استكمالا للإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم، وبهدف منع التجاوزات والمخالفات التي أدت إلى انتشار العدوى وتزايد حالات الإصابة خلال الأيام الماضية“.وأشار إلى أنه سيتم أيضا فرض غرامات باهظة على المشاركين في أي تجمع مخالف للقوانين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news