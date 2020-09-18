ترامب: أميركا تتجه لتوزيع 100 مليون جرعة من اللقاح بحلول نهاية 2020

المصدر: واشنطن ■رويترز

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أول من أمس، إن 100 مليون جرعة من أي لقاح للوقاية من «كوفيد-19» قد يتم توزيعها في البلاد بحلول نهاية العام الجاري.

ويسبق هذا الموعد بأشهر عدة، تكهنات مدير المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض روبرت ريدفيلد.

وقال ترامب في مؤتمر صحافي «فور موافقة إدارة الأغذية والعقاقير على اللقاح سنوزع 100 مليون جرعة بحلول نهاية 2020، وتوزيع عدد كبير قبل ذلك بكثير».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news