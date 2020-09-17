مصر: المخابرات العامة تحرر مختطفين في ليبيا وتعيدهم للبلاد

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في استقبال مصريين محررين من ليبيا سابقًا. أرشيفية

المصدر:
  • القاهرة - د ب أ
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أعلنت السلطات المصرية، اليوم الخميس، تحرير عدد من المصريين سبق اختطافهم في ليبيا وإعادتهم للبلاد.

وذكر التلفزيون المصري على موقعه الإلكتروني، اليوم، أنه في إطار جهود المخابرات العامة لتأمين وحماية المواطنين المصريين في ليبيا وبالتنسيق مع السلطات الأمنية الليبية تمكنت الأجهزة المعنية في ليبيا من تحرير عدد من المواطنين المصريين سبق اختطافهم وإعادتهم للبلاد.

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