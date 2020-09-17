فريق نافالني: الاختبارات كشفت تسميمه بزجاجة مياه في غرفته بفندق

المصدر: موسكو - د ب أ

كشف فريق المعارض الروسي أليكسي نافالني، اليوم الخميس، أنه تم تسميمه في غرفة بفندق بمدينة تومسك السيبيرية، وليس في مطار تومسك كما كان يُتوقع في السابق.

وأوضح الفريق، في بيان عبر موقع إنستغرام، أن حلفاءً لنافالني كانوا سارعوا إلى التوجه إلى الغرفة التي كان يقيم بها فور سقوطه مغشيا عليه، وذلك لجمع أية أغراض يمكن استخدامها كدليل محتمل.

وجاء في البيان أن اختبارات أجراها معمل ألماني أثبتت وجود أثر لغاز أعصاب نوفيتشوك في زجاجة مياه بلاستيكية قدمها الفندق.

وسقط نافالني، الذي يمكن القول إنه أشرس خصم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مدار العقد الماضي، مغشيا عليه في 20 أغسطس أثناء رحلة جوية من تومسك إلى مدينته موسكو. وهبطت الطائرة اضطراريا في مدينة أومسك بسيبيريا حيث تم نقله إلى مستشفى محلي، ومنها إلى ألمانيا في وقت لاحق.

وكانت الحكومة أعلنت عقب فحوص في معمل خاص تابع للجيش الألماني أنه ثبُت بما لا يدع مجالا للشك أن نافالني تعرض للتسميم بغاز أعصاب نوفيتشوك الذي تم تطويره في العهد السوفيتي.

كما أعلنت أن مختبرين متخصصين آخريين في فرنسا والسويد أكدا أيضا تسمم نافالني بغاز أعصاب نوفيتشوك.

وأعلن لاحقا مستشفى شاريتيه حيث يعالج نافالني في برلين أنه لم يعد بحاجة إلى أجهزة تنفس ويمكنه النهوض من الفراش مؤقتا.

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