أمين عام الأمم المتحدة: "كورونا" خرج عن السيطرة واللقاح لن يوقف انتشاره

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أن جائحة فيروس كورونا المستجد باتت تخرج عن نطاق السيطرة.

وأضاف غوتيريس، في مؤتمر صحافي، أمس الأربعاء: "جائحة كوفيد -19 أزمة لا تشبه أي أزمات في حياتنا. نقترب من تخطي حاجز المليون وفاة بسبب الفيروس. هذا الوباء هو التهديد الأول للأمن العالمي".

وعن اللقاحات المضادة للفيروس، تابع غوتيريس: "الكثيرون يعولون على اللقاح لكنه بحد ذاته لن يوقف انتشار الجائحة".

وأضاف: "يجب النظر للقاح على أنه منفعة عامة عالمية، لأن الفيروس لا يعرف الحدود. نحن بحاجة إلى لقاح معقول التكلفة ومتاح للجميع".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى توسيع نطاق استخدام الأدوات المتوفرة والجديدة التي يمكن أن تساعد في مكافحة المرض وتوفير العلاج المنقذ للحياة، خاصة خلال الأشهر الـ12 المقبلة.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا 29 مليون و900 ألف حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 941 ألف حالة.

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