باربادوس تقرر عزل إليزابيث الثانية من رئاسة الدولة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلنت بربادوس عزمها عزل الملكة إليزابيث من رئاسة الدولة وأن تصبح جمهورية. وقالت حكومة الجزيرة الكاريبية "حان الوقت لترك ماضينا الاستعماري بالكامل وراءنا."

وتهدف باربادوس إلى استكمال تلك العملية بالتزامن مع الذكرى 55 للاستقلال عن بريطانيا في نوفمبر 2021.

وجاء في خطاب كتبته رئيسة الوزراء، ميا موتلي، إن سكان بربادوس يريدون رئيس دولة بربادوسي. وقال الخطاب "هذا هو البيان النهائي الذي يعبر عن الثقة فيمن نحن، وما نحن قادرون على تحقيقه".

وقال قصر باكنغهام إن الأمر يتعلق بحكومة بربادوس وشعبها.

وقال مصدر في قصر باكنغهام إن الفكرة "لم تكن مفاجئة"، و إنها "نوقشت وذكرت علنا مرات عديدة"، بحسب ما قاله مراسل بي بي سي الملكي، جوني ديموند.

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