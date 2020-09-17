روسيا تسجل 5670 إصابة جديدة بـ "كورونا" و132 حالة وفاة

المصدر: موسكو - وام

أعلنت روسيا اليوم تسجيل 5670 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية و 132 حالة وفاة.

وأوضح مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - أنه بتسجيل هذا العدد الجديد من الإصابات و الوفيات يصبح إجمالي عدد حالات "كوفيد-19" مليونا و79519 إصابة و حصيلة ضحاياه 18917 حالة وفاة مع تماثل 5809 مرضى للشفاء خلال اليوم الماضي ليصبح مجموع المتعافين 890114 شخصا.

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