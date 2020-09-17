ترامب يعلن أن لقاحاً للوباء قد يتوافر خلال شهر

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أول من أمس، أن لقاحاً لوباء «كورونا» المستجد سيكون متوافراً خلال شهر، في توقعات أكثر تفاؤلاً من تكهناته السابقة، لكنه أضاف أن الوباء قد يختفي من تلقاء نفسه. وقال خلال لقاء حضره عدد من الناخبين في بنسلفانيا، استضافته شبكة إيه.بي.سي نيوز «نحن قريبون جداً من التوصل للقاح».

وأضاف «نحن على مسافة أسابيع من الحصول عليه، ربما ثلاثة أو أربعة أسابيع».

وقبل ساعات قليلة صرح ترامب لفوكس نيوز، بأن لقاحاً بات ممكناً في غضون «أربعة أسابيع، ربما ثمانية أسابيع».

وعبر الديمقراطيون عن القلق من أن يكون ترامب يمارس ضغوطاً على الهيئات الصحية الناظمة والعلماء للموافقة على لقاح متسرع يساعده في تعزيز حظوظه للفوز بولاية رئاسية ثانية، أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن في انتخابات 3 نوفمبر. ويقول علماء إن الموافقة على اللقاح ستصدر على الأرجح قرابة نهاية العام.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news