بينهم سوريون وعراقيون.. هروب 40 مهاجراً من شاحنة مكتظة في النمسا

المصدر: فيينا - د ب أ

أفادت الشرطة النمساوية، اليوم الأربعاء، بأن نحو 40 مهاجرا كانوا على متن شاحنة تغص بهم دون تهوية نجوا بعد رحلة من رومانيا إلى النمسا.

وفر المواطنون السوريون والعراقيون والأتراك، ومن بينهم ستة أطفال، بعد أن أشاروا إلى السائق بالتوقف في بلدة بروك آن دير ليثا القريبة من فيينا.

وقالت الشرطة في بيان: "أفاد الشهود بأنهم يخشون على حياتهم ويعانون من نقص الأكسجين"، مضيفة أن العديد من الأشخاص فقدوا الوعي بشكل مؤقت خلال الرحلة.

وألقت الشرطة القبض على 38 شخصاً بعد هروبهم يوم الأربعاء الماضي. وذكر المهاجرون أن إجمالي 43 شخصاً صعدوا على متن الشاحنة في رومانيا، مما يشير إلى أن بعضهم ربما أفلت من قبضة السلطات النمساوية.

وتم اعتقال سائق الشاحنة التركي.

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