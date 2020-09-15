السعودية تسجل 672 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و 33 وفاة

المصدر: الرياض-وام

سجلت السعودية 672 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ العدد الإجمالي للاصابات المؤكدة إلى 326930 حالة.

وقال الدكتور محمد العبدالعالي مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة في المؤتمر الصحفي اليومي إن عدد المتعافين الجدد من الإصابة بلغ 1092 حالة تعاف ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 305022 حالة، وتم تسجيل 33 وفيات جديدة.

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