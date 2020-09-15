الفلبين تسجل عدداً قياسياً من وفيات «كورونا» اليومية

المصدر: مانيلا - د.ب.أ

أكدت الفلبين، أمس، 259 وفاة جراء فيروس كورونا المسبب لكوفيد-19، وهي أعلى حصيلة يومية يتم تسجيلها، بعد مراجعة بيانات غير دقيقة. وقالت وزارة الصحة إن غالبية الوفيات المسجلة ترجع إلى يوليو وأغسطس، حيث سجلت السلطات 253 وفاة مبدئياً على أنهم مرضى متعافون، لكن عند التحقق تبين أنهم توفوا. وبالبيانات الأخيرة تلك تصل حصيلة الوفيات الإجمالية في الفلبين إلى 4630 حتى أمس. وعند التعليق على التصحيح، قالت وزارة الصحة إنها تتطلع للإعلان عن «بيانات دقيقة وكاملة قدر المستطاع». وذكرت الوزارة أيضاً 4600 إصابة إضافية بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 265 ألفاً و888.

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