روسيا تسجل 5509 إصابات جديدة بكورونا و57 وفاة

المصدر: موسكو - د ب أ

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم، تسجيل 5509 إصابات جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة تفشي فيروس كورونا أنه تم تسجيل 57 حالة وفاة جديدة بكورونا.

وبلغت حصيلة الوفيات في روسيا منذ بدء تفشي الوباء 18635 حالة، فيما تجاوز إجمالي المصابين مليون و68 ألف حالة.

وتعافى 2475 من الإصابة خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى 878700 شخص، فيما بقيت هناك 170985 حالة نشطة.

ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، فإن روسيا تأتي في المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات بكورونا، بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.

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