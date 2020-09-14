الهند تسجل 94.3 ألف إصابة جديدة و1114 وفاة

المصدر: مومباي - رويترز

أعلنت الهند، أمس، تسجيل 94372 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بالمرض في البلاد لما يفوق أربعة ملايين و700 ألف، إذ تشهد ولايات عدة زيادة في الأعداد بالتزامن مع عودة الأنشطة الاقتصادية تدريجياً للعمل.

كما أظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل 1114 وفاة جديدة بالمرض.

وشهدت ولايات عدة ارتفاعاً في حالات الإصابة بما شمل العاصمة نيودلهي وولاية تشاتيسجار وسط البلاد، لكن أكبر عدد جاء من أغنى وأكبر ولاية في البلاد، وهي ماهاراشترا التي سجلت 8204 حالات جديدة.

وحث رئيس وزراء الولاية في إفادة صحافية، أمس، السكان على استخدام الكمامات واحترام قواعد التباعد الاجتماعي وسط تنامي الأثر الاقتصادي لإجراءات عزل طال أمدها تسببت في تراخٍ في الالتزام بتدابير السلامة.

وكسرت الولاية الواقعة في غرب البلاد حاجز مليون حالة يوم الجمعة، بما يضعها على قدم المساواة مع روسيا بأكملها.

ورفع تفشي المرض في الولاية، التي يقطنها 130 مليون نسمة والتي تضم العاصمة المالية مومباي، عدد الحالات في البلاد بأكملها مقترباً من حاجز الخمسة ملايين الذي يتوقع تجاوزه خلال أيام.

• ولاية ماهاراشترا كسرت حاجز مليون حالة.

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