بري يعترض على طريقة مصطفى أديب في تشكيل الحكومة اللبنانية

المصدر: بيروت - رويترز

أعلن مكتب رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، أن حزبه يرفض الطريقة التي يتبعها رئيس الوزراء المكلف، مصطفى أديب، في تشكيل حكومة جديدة، وقال إنه لن ينضم على أساس ذلك لمجلس الوزراء، لكنه سيتعاون في كل ما يلزم لاستقرار بلاده التي تمر بأزمة. وأورد مكتب بري، الذي يتزعم حركة «أمل» الشيعية المتحالفة مع «حزب الله»، في بيان، أمس، انتقادات لطريقة مصطفى أديب في تشكيل الحكومة، ومن بينها عدم التفاوض. وقال مكتب بري، في البيان، إن المشكلة ليست مع الفرنسيين ولا مشكلة داخلية.

وأضاف: «لذا أبلغنا رئيس الحكومة المكلف من تلقائنا، عدم رغبتنا في المشاركة على هذه الأسس بالحكومة، وأبلغناه استعدادنا للتعاون إلى أقصى الحدود في كل ما يلزم لاستقرار لبنان وماليته».

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