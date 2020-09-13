السعودية تعلن عن خطة إعادة السماح بأداء العمرة تدريجيًا

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أفاد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، اليوم الأحد، بأنه سيتم الإعلان عن خطة إعادة السماح بأداء العمرة تدريجيًا.

وقال المصدر في بيان بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس): إن "خطة إعادة السماح بأداء العمرة تدريجيًا ستتم بناء على ما يتقرر لاحقًا في هذا الشأن بشكل مستقل، في ضوء المستجدات المتعلقة بالجائحة".

وكانت الداخلية، أعلنت عن السماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية بعد 1 يناير 2021.

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